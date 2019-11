Pokerissimo Asca, l'Ovadese Silvanese sfiora il colpaccio

ALESSANDRIA - La copertina di giornata se la meritano i ragazzi di Usai: l’Asca approfitta al meglio del momento difficile del Carrara 90 e lo travolge con cinque reti: Rota, El Mahdi El Amraoui, Giannicola e una doppietta di Yassin El Amraoui nel tabellino finale; sfiora la prima vittoria stagionale l’Ovadese Silvadese avanti con una rete del giovane Zerouali sul campo del Mirafiori che all’esordio del nuovo tecnico Pastorino viene raggiunta dai padroni di casa solo nel recupero del secondo tempo.

Vince anche l’Acqui che segna due reti al Pozzomaina in sei minuti con Rondinelli e Massaro e continua l’inseguimento alle due capoliste Lucento - che pareggia 2-2 in casa con il Barcanova - e Pro Villafranca; proprio gli astigiani superano all'inglese la Gaviese di Guardaldo 2-0 con un gol per tempo e si ritrovano in vetta da soli mentre l’aria di alta classifica fa male all’Arquatese che passa in vantaggio nel primo tempo sulla Santostefanese grazie ad un bellissimo gol da fuori area di Giacomo Acerbo ma poi crolla ed incassa tre reti da Gallo, Mondo e Maffettone.

Divide i punti in trasferta con il Cit Turin la Valenzana Mado che va in svantaggio in un'azione in cui Casalone si infortuna ma gli avversari non si fermano, trova il pareggio con Gigante prima dell'intervallo e da allora il punteggio non cambia più.

ACQUI – POZZOMAINA 2-0

ARQUATESE – SANTOSTEFANESE 1-3

ASCA – CARRARA 90 5-0

CIT TURIN – VALENZANA MADO 1-1

MIRAFIORI – OVADESE SILVANESE 1-1

PRO VILLAFRANCA – GAVIESE 2-0

ACQUI: Bodrito, Cela, Costa, Cimino, Rondinelli, Morabito, Massaro, Genocchio, Ivaldi, Campazzo, Bollino. A disp. Rovera, Capizzi, Manno, Ciberti, Di Vita, Canu, De Bernardi, Lodi, Morbelli. All. Merlo

ARQUATESE: Torre, Bianchi, Ricci, Monticone, Giordano, Tavella, Trapasso, Maldonado, Torre, Farina, G. Acerbo. A disp. U. Acerbo, Zoppellaro, Scolafurru, Vera, Massa, Zanchetta, Firpo, Guido. All. Paveto

ASCA: Figini, Ottria, Mirone, De Ambrosis, Vicario, Borromeo, Monaco, Cirio, Y. El Amraoui, Rota, E. El Amraoui. A disp. Navedoro, Cartasegna, Ravera, Cazzulo, Rossi, Cairo, Giannicola, Bencaga, Ulderici. All. Usai

GAVIESE: Alocci, Mazzon, Tosonotti, Guido, Chiarlo, Pellegrino, Mugnai, Anibri, Lombardi, Di Gennaro, Amello. All. Guaraldo

OVADESE SILVANESE: Gallo, Panariello, Martinetti, Lovisolo, Tangredi, Pastorino, Zerouali, Anania, Giusio, Rosset, Dentici. A disp. R. Cipollina, A. Cipollina, Bernardi, Boveri, Sala, Barbato, Cartosio, Oddone. All. Pastorino

VALENZANA MADO: Capra, Battista, Casalone, Gigante, Onomoni, Dinica, D. Bennardo, D. Conti, Savino, Meda, N. Conti. A disp. Gjyli, Mazzucco, F. Bennardo, Dispenza, Negri, Tagnesi, Fassina, Loja, Lenti. All. Nobili