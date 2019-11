"Due mesi sfollati dalla nostra casa in centro"

ALESSANDRIA - La testimonianza è di quelle che ancora oggi fanno calare il silenzio: "Queste - racconta la signora Maria - sono le foto di quei tragici giorni del 1994. Le scattò mio marito, che purtroppo è poi mancato. Ma noi, che abitavamo in pieno centro, in via Vochieri, per due mesi fummo costretti a stare fuori di casa: l'acqua del Tanaro, infatti, quando andò via rese molto debole il nostro edificio, che infatti registrò pure alcuni cedimenti. Un'esperienza impossibile da dimenticare".