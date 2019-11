ALESSANDRIA - A 25 anni dall’alluvione dell’alessandrino, il ricordo attraverso immagini e le cronache: giovedì 7 novembre nella Sala Convegni della Direzione Ambiente della Provincia (via Galimberti 2) si terrà il convegno Alluvione, la memoria del ricordo.

“Sono passati esattamente 25 anni – commenta il presidente della Provincia Gianfranco Baldi – e ancora oggi il ricordo di quel tragico evento, dove Alessandria fu sommersa per circa metà della sua superficie, rimane indelebile. Questo convegno vuole essere un momento di condivisione e riflessione di quei tragici eventi con testimonianze di chi all’epoca visse quei giorni: giorni duri, dove la paura, il dolore, la fatica e il lavoro non sono mancati. Un pensiero particolare va anche a alla Protezione civile e a tutti i volontari accorsi spontaneamente che si sono impegnati incessantemente per giorni e giorni, senza conoscere sosta e riposo, continuando a lavorare nelle strade, nelle case, nelle scuole per aiutare chi è stato duramente colpito, a portare il loro aiuto e che con il loro impegno contribuirono a portare conforto e ad aiutare la città a risollevarsi”.

Durante il convegno sarà allestita la mostra fotografica realizzata dal Comune di Quattordio e dai locali volontari di Protezione civile e saranno proiettati filmati e foto raccolte grazie alla collettività.

Introduce Gianfranco Baldi, presidente della Provincia, modera l'ingegner Claudio Coffano, dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale. Intervengono i giornalisti Massimo Brusasco (Il Piccolo), Antonella Mariotti (La Stampa) e Fabrizio Laddago (Radiogold).

Al termine sarà scoperta una targa commemorativa.