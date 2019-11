Con Casale Città Aperta si visitano monumenti e musei

CASALE - Torna nel fine settimana l’appuntamento con Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente.

Sabato 9 e domenica 10 novembre tornerà l’orario di visita invernale e saranno visitabili: la Cattedrale di Sant'Evasio, la chiesa di San Domenico (dalle 15 alle 17.30), la chiesa di Santa Caterina (dalle 10 alle 18 con orario continuato, con visibilità parziale a causa dell’installazione di nuovi ponteggi finalizzati al restauro), la Torre Civica, la chiesa di San Michele, Palazzo Vitta (sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30). Anche il Castello del Monferrato sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 con le mostre MCF Arte 2019 espone (abbinata ai concerti del Monferrato Classic Festival che proporrà domenica 10 alle ore 17 l’esibizione di Riccardo Martinelli), Il percorso sensoriale di Langhe, Roero e Monferrato e quella legata alla presentazione libraria (tenutasi il 2 novembre) di I Caduti dell'11° Fanteria Casale nella Grande Guerra 1915-1918.

Il Teatro Municipale, causa svolgimento spettacoli, sarà aperto solo la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30.

Domenica, alle ore 15.30 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà inoltre partecipare a una passeggiata in centro gratuita a cura dell’Associazione Orizzonte Casale.

Prosegue l’offerta sempre valida nel secondo fine settimana di ogni mese, con l’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). Situato nell’ex Convento di Santa Croce, include la Pinacoteca, con l’esposizione di 250 opere, e la Gipsoteca Leonardo Bistolfi, una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza; sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale.

La Sinagoga e i Musei Ebraici saranno aperti domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 con ingresso a pagamento: edificata nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.

Anche il Tesoro del Duomo (Sacrestia Aperta) sarà visitabile con ingresso a pagamento con il consueto orario: sabato 9 - 12 / 15 - 18, domenica 15 - 18. Visite ai sottotetti del Duomo la domenica alle ore 15, 16 e 17. Il percorso dei sottotetti è parzialmente accessibile ai disabili.