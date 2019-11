ALESSANDRIA - Nell'ambito delle celebrazioni istituzionali per il venticinquennale dell'alluvione del 1994, l'Associazione Spazioidea organizza una serata all'insegna del ricordare per non dimenticare, ma soprattutto dedicata alla speranza del futuro. Giovedì 7 novembre alle 21 nella sede di Cultura e Sviluppo in piazza de André, si terrà I giorni del fango, una serata insieme alle istituzioni e alla cittadinanza per la Polis del futuro.

Dopo l'introduzione di Paola Italiano, direttore de La Stampa di Alessandria, e saluto delle istituzioni, l'ingegner Gianluca Zanichelli, dirigente dell'Aipo, farà il punto della situazione idraulica della città. Nel corso della serata i momenti musicali con i ragazzi dell'Istituto Paolo Straneo.