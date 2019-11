Le commemorazioni per le vittime

ALESSANDRIA - Per il 25 esimo anniversario dell'alluvione, mercoledì 6 novembre alle 10,30 in Duomo dove si terrà la celebrazione eucaristica in suffragio delle vittime, officiata dal vescovo Guido Gallese, alla presenza delle autorità e della cittadinanza. Alle 11,45 al parco Carrà (intersezione tra viale Milite Ignoto e viale Teresa Michel) verrà depositata una corona d’alloro al monumento alle vittime dell’alluvione. Alle 12,15 alla Chiesa Parrocchiale di San Michele la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in ricordo delle vittime dell’alluvione del sobborgo di San Michele e lo scoprimento di una targa in ricordo dell'aiuto profuso dai volontari che accorsero nel novembre 1994, in occasione della Giornata del Volontariato Alessandrino approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 23 ottore scorso.

Alle cerimonie saranno presenti i gonfaloni del Comune e della Provincia e sono state invitate, oltre alle autorità, le rappresentanze delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e la Cittadinanza.