Raffaella Romagnolo torna allo Strega

OVADA - Nel 2016 sfiorò il successo con "La figlia sbagliata", pubblicato con Frassinelli. In questo caso la scalata è appena iniziata. Raffaella Romagnolo ha guadagnato un'altra partecipazione allo Strega, il prestigioso premio letterario. "Respira con me" ha infatti passato la prima selezione nella categoria "Ragazzi" per l'edizione 2020. Alla prima selezione hanno partecipato quasi ottanta volumi, ne sono rimasti dodici. Pubblicato con "Pelledoca", casa editrice specializzata nel campo della letteratura per ragazzi, si basa sul burrascoso rapporto tra un adolescente problematico e il suo genitore che lo spinge a un'impresa al di sopra delle sue possibilità. Thriller, noir e gialli sono strumenti utilizzati all'interno della collana per portare bambini e ragazzi a confrontarsi con le proprie paure dando validi strumenti per guardarle in faccia e superarle.