Angeli nella tradizione sabato a Casale

CASALE - Angeli è il titolo di un ciclo di 4 incontri ad ingresso libero che si terrà a cadenza settimanale il sabato a partire dal 9 novembre alle ore 17,30 con la conferenza dal titolo: "Gli angeli nella tradizione", tenuta dalla dottoressa Oriana Pipitone presso la Sede dell'Associazione Archeosofica in via Paleologi, 24.

Si parlerà di questi messaggeri celesti e del loro intervento nella storia dell’umanità, del loro presentarsi con certe caratteristiche comuni a diversi popoli e culture. Di questi Esseri soprannaturali, alati, celesti se ne parla da sempre, se ne scorgono tracce nelle tradizioni di diverse latitudini ed epoche, sebbene con approcci differenti. Eppure, per quante descrizioni ed indicazioni coerenti si possano trovare, che consentono di approfondirne la conoscenza e di individuarne delle caratteristiche, il mondo degli Angeli nella sua essenza rimane misteriosissimo e segreto. Che natura hanno queste creature celesti, dove si trovano, qual è la loro missione?

Queste sono alcune delle domande che cercano una risposta negli studi e nelle indagini di ieri e di oggi. Di Angeli non se ne parla solo in ambito strettamente religioso: l’Arte, attraverso un magistrale uso dei simboli e dell’immaginazione nelle sue rappresentazioni, è in grado di offrire alcune suggestioni utili per condurre l’animo umano a comprendere ciò che non ha forma. Così la pittura e la scultura di alcuni artisti ispirati, attraverso il linguaggio delle raffigurazioni e del colore, ci rendono partecipi di conoscenze non accessibili, se non mediante l’intuizione artistica.

L’arte della poesia celebra questi Esseri soprannaturali nel modo più esemplare con le rime allegoriche del Sommo Poeta Dante Alighieri, che ne fa dei custodi premurosi sempre presenti nei momenti più significativi del suo mistico viaggio. Per informazioni telefono 0142.71319 oppure 338.4092394.