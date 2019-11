Hsl travolgente: tris all'Olmo

SAN ROCCO CASTAGNERETTA - Bastano poco più di tre minuti ad inizio ripresa all'Hsl Derthona per piegare l'Olmo nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza piemontese e mettere un piede in semifinale anche se i turni precedenti suggeriscono prudenza.

Mister Pellegrini continua con le rotazioni e porta sul sintetico cuneese una formazione con l'età media molto bassa confermando Torre in porta ed il trio Fiore, Rizzo e Calogero in attacco ed è proprio il fantasista a dargli la prima gioia dopo solo quattro minuti con una punizione splendida su cui l'esperto Campana non può arrivare. L'Olmo non cede e nel finale del primo tempo si vede assegnare un calcio di rigore che Dalmasso trasforma spiazzando Torre e riequilibrando la gara.

Ad inizio ripresa, però, i leoni ruggiscono due volte in poco più di sessanta secondi chiudendo di fatto la contesa: prima Cattaneo con un tiro-cross che inganna il portiere dei cuneesi e si infila in rete, poi con Fiore che mette a segno la sua terza rete stagionale sorprendendo la difesa ancora stordita dal gol precedente. Sul 3-1 i cambi di Pellegrini inseriscono esperienza e solidità ed il risultato non cambia più: il ritorno al "Cucchi" fra quattordici giorni potrebbe essere solo una formalità.



E' scesa in campo anche l'Arquatese nel remake della gara di quattro giorni fa al "Garrone" con diverso punteggio ma identico esito: la Santostefanese espugna nuovamente il campo dei biancoazzurri con una rete di Maffettone al 17' della ripresa, anche per loro fra due settimane il ritorno nel Cuneese.