La Boxe Tortona sul grande schermo

TORTONA - Il Boxing Club Tortona organizza per sette sabati sera, a partire dal 9 novembre e fino al 7 marzo 2020, un torneo interno accessibile ai soli soci da disputarsi con la formula del girone all'italiana, ovvero tutti giocheranno contro tutti senza distinzioni di categoria o peso.

La grande sorpresa è che a differenza di altri tornei disputati 'a porte chiuse' o comunque accessibili solo agli intervenuti, il Boxing Club riprenderà tutti gli incontri e quello che succede intorno con due telecamere ad alta risoluzione, una focalizzata sul ring ed una sulla sala.

Ogni giornata verrà trasmessa così in streaming con un impianto di ultima generazione in modo da accogliere virtualmente all'interno della struttura pubblico, amici, supporter o semplici curiosi rendendoli partecipi di questo interessante evento sportivo denominato "Saturday Night Fight": il Boxing Club aspetta dunque gli appassionati a partire da questo sabato sera, dalle ore 19 circa in diretta facebook.