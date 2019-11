Sostegno a misure di informazione relative alla politica di coesione dell’Unione europea

ECONOMIA - La Commissione Europea intende finanziare potenziali beneficiari che pongano in essere misure di informazione in grado di fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’Ue, nel rispetto della completa autonomia editoriale degli attori coinvolti.

Obiettivi

Tale linea di finanziamento si propone di accrescere il livello d’informazione e di consapevolezza sulla politica di coesione europea e sulle misure messe da essa messe in atto attraverso azioni volte a:

promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel contesto UE;

approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto sulla vita dei cittadini;

diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro;

incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica.

Azioni ammissibili

Sono previste due assi di attività principali:

Azione 1 – Sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media e di altri soggetti ammissibili

Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da parte di università e altri istituti d’istruzione I richiedenti possono presentare una sola domanda per un’azione nell’ambito di questo invito a presentare proposte.

Soggetti ammissibili

Per l’Azione 1 possono presentare domanda: organizzazioni attive nel settore dei mezzi di comunicazione/agenzie di stampa; organizzazioni senza scopo di lucro; università e istituti d’istruzione; centri di ricerca e gruppi di riflessione; associazioni di interesse europeo; soggetti privati ed autorità pubbliche.

Per l’Azione 2 sono ammissibili solo le università e gli istituti d’istruzione.

Finanziamento

E’ previsto la stanziamento di 4.800.000 Eur, suddivisi in: 4 000 000 Eur per l’azione 1 e 800 000 Eur per l’azione 2. L’importo minimo del finanziamento è di 70.000 Eur e il massimo 300.000 Eur. Il cofinanziamento è all’80% dei costi effettivi ammissibili dell’azione.

Durata del progetto

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

Scadenza

Le domande dovranno essere presentate entro il 10 dicembre 2019

Link

Per info

Lamoro scarl

via Leopardi, 4 – 14100 Asti

0141 532516

info@lamoro.it

con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria