Stasera in campo con il lutto al braccio

Un minuto di raccoglimento, questa sera, al Moccagatta, prima del fischio d'inizio della gara di Coppa Italia con la Juventus Under 23. Che i Grigi giocheranno con il lutto al braccio: anche l'Alessandria calcio, che già ieri aveva espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e a tutto il Corpo dei Vigili del Fuoco, rende omaggio alle tre vittime.

"Ieri sera i nostroi tifosi, insieme a moltissime persone, hanno partecipato alla veglia, per salutare Matteo, Marco e Nino e far sentire la vicinanza di tutti ai nostri amati pompieri. Anche noi - così la società - ci teniamo a ringraziarli. Con il silenzio prima del fischio d'inizio, con la fascia al braccio". Per il lutto di una comunità intera, di cui l'Alessandria calcio è parte, per una tragedia assurda, per tre vite strappate ai loro affetti.