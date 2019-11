Aiuti all'edilizia? Se ne parla in Comune

CASALE - Oggi il sindaco di Casale Federico Riboldi e l’assessore all’Urbanistica Vito De Luca hanno incontrato il Collegio Geometri e Geometri laureati di Casale Monferrato e Circondario e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Vercelli (di cui fanno parte i professionisti di Casale Monferrato) per parlare di aiuti e opportunità in campo edilizio e urbanistico.

«Quello di oggi è il primo di una serie di incontri per confrontarci in modo costruttivo e condiviso – hanno spiegato Riboldi e De Luca – Abbiamo iniziato con mettere sul tavolo iniziative di informazione e comunicazione per far conoscere le ultime novità legislative e le iniziative messe in atto da questa Amministrazione».

Nelle prossime settimane, infatti, è in programma di produrre materiale informativo e organizzare una giornata di formazione, aperta a tutto il mondo edile, dalle aziende ai professionisti, per far conoscere le agevolazioni messe in campo sia a livello nazionale sia locale: «Dopo l’approvazione in Consiglio comunale della delibera per le agevolazioni per gli interventi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente – ha spiegato l’assessore De Luca – partiranno anche altre iniziative che sono già in cantiere: azioni concrete che, in modo condiviso, è importante far conoscere a tutti gli operatori del settore».

Casale Monferrato, 7 novembre 2019