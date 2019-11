Azienda Ospedaliera: i progetti contenuti nel Piano Strategico

ALESSANDRIA - Ad un anno dall’avvio del Piano Strategico 2018-2023, l’Azienda Ospedaliera presenta lo stato di avanzamento dei progetti in esso contenuti: giovedì 7 novembre, dalle 16,30 nel Salone di Rappresentanza dell’Ospedale Civile in via Venezia, i protagonisti delle varie attività illustreranno quanto realizzato per le cinque aree strategiche sintetizzate nello slogan “Azienda all’Opera”: Operazione eccellenza, Perseguire l’efficienza, Essere con il territorio, Ricerca come missione, Accoglienza e benessere.

Dopo il benvenuto del direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Giacomo Centini, ad aprire i lavori sarà l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi, cui seguirà l’intervento di Marco Krengli, presidente della Scuola di Medicina dell'Università del Piemonte Orientale per sottolineare la sinergia sempre più forte con l’Università anche in riferimento al corso di Medicina ad Alessandria.

Spiega Centini: “Insieme ai vari referenti dei progetti, entreremo nel vivo del Piano Strategico e racconteremo come sono andati i lavori in questo anno. Alcuni progetti sono stati già completati portando a risultati di grande soddisfazione; altri sono nel pieno dello sviluppo e dell'implementazione; altri sono stati adattati e modificati per meglio rispondere al bisogno del paziente, a seguito di valutazioni e condivisioni; altri ancora sono stati aggiunti. Si tratta di un momento significativo per la vita della nostra Azienda, come lo è ogni momento di confronto, per rivedere gli obiettivi prioritari, attraverso i progetti e ascoltando dai singoli referenti le azioni e gli strumenti posti in atto nel percorso di cambiamento che stiamo cercando di realizzare, non sempre semplice da attuare. Il Piano è proprio la sintesi del percorso di cambiamento aziendale, che lo scorso anno è stato condiviso in una serie di incontri che hanno permesso alla Direzione Strategica di definire “l’ospedale che vorrei” del prossimo futuro. Il 7 novembre rappresenta l’occasione per rivedere alcune progettualità per poterle inserire in questo documento che ha per la Direzione una valenza Strategica”.

Al termine dell’iniziativa, è prevista inoltre la presentazione dei lavori di rinnovo del Blocco Operatorio 1, finalizzato a semplificare e ridurre i percorsi per i pazienti.