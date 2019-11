Casarini, il poliedrico artista novese si racconta in una mostra

NOVI LIGURE — Doppio evento dedicato all’artista novese Pietro Casarini. Oggi, giovedì 7 novembre presso la galleria Pagetto Arte di via Girardengo 85-87), nell’ambito degli incontri letterari di “Un libro in galleria”, Casarini dialogherà con Claudio Pagetto, Mauro Ferrari ed Edoardo Traverso. L’incontro, in programma alle 18.00, anticipa la mostra dal titolo “Non importa la notte” che sarà inaugurata sabato 9 alle 17.30 sempre nei locali della galleria.

Gli eventi su Casarini si inseriscono nell’ormai consolidato percorso di riscoperta dell’arte novese intrapreso dalla Pagetto Arte. In collaborazione con l’associazione culturale Novinterzapagina e con la casa editrice Epoké, la galleria ha curato importanti mostre antologiche, personali e collettive sui maestri dell’arte novese (dal Dini Perolo a Beppe Levrero) e sui suoi interpreti attuali più autorevoli. Tra questi Casarini è certamente un punto fermo. La mostra e il catalogo collegato sono un’occasione unica per abbracciare in uno sguardo la sua lunga esperienza artistica.

La mostra sarà visitabile in orario di apertura della galleria fino al 25 novembre. Sempre presso la galleria sarà inoltre disponibile il catalogo della mostra, edito da Epoké.

Nato a Molgheto (Pavia) nel 1944, Casarini si trasferisce a Novi Ligure all’inizio degli anni Sessanta e lavora in diverse fabbriche della zona. Artista poliedrico, fin dagli anni Settanta svolge un’attività intensa che si concretizza nella partecipazione a numerosissime mostre collettive e personali. Dal 1998 convive con Franca Cultrera (oggi sua moglie) con cui dà vita ad un sodalizio artistico, creando un atelier-laboratorio in via Monte di Pietà 42 a Novi Ligure.