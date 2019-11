"Numeri in calo, ma la povertà non diminuisce affatto"

ALESSANDRIA - Martedì pomeriggio al collegio Santa Chiara, alla presenza di Monsignor Guido Gallese e padre Daniele Noè, la Caritas alessandrina ha presentato il report annuale. Insieme alla Onlus Opere di Giustizia e Carità che ne rappresenta il 'braccio operativo', l'organo pastorale ha reso noti i dati riferiti al 2018 in relazione alle attività svolte. "Anche se i numeri sono in generale diminuzione non significa che stiano diminuendo i poveri" ha precisato Giampaolo Mortara, direttore dell'ente caritatevole. Ciò che resta invariato sono le priorità per cui le persone si rivolgono al centro d'ascolto: la mancanza di occupazione e di una situazione abitativa stabile. "Se da una parte non cresce il numero delle persone senza fissa dimora - ha aggiunto Mortara - dall'altra diminuisce quello di coloro che dispongono di alloggi di proprietà o in affitto, sia privati che Atc”.

Quest'anno, la pubblicazione del report precede di pochi giorni la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita per la prima volta nel 2017 da Papa Francesco. "Il compito della Chiesa, al giorno d'oggi, è quello di non guardare ai poveri esclusivamente in quella che è una dimensione meramente economica, ma di ritrovare in loro quella profondità spirituale in cui dimora una grande bellezza interiore. Tali valori si possono riscoprire stando al loro fianco quotidianamente" con queste parole Monsignor Gallese ha ricordato l'appuntamento di domenica 17 novembre. In occasione delle celebrazioni per la giornata dedicata ai più bisognosi, sarà inaugurato il nuovo servizio docce a disposizione in via delle Orfanelle.

Monsignor Gallese ha aperto la conferenza con un momento di raccoglimento e preghiera in memoria dei tre Vigili del fuoco vittime del crollo di una cascina a Quargnento nella notte tra lunedì e martedì.

