Red Basket sugli scudi, netta vittoria contro il Ventimiglia

OVADA - Primo successo stagionale per i ragazzi del Red Basket Ovada che al Geirino, nella seconda giornata del campionato di Promozione (girone A ligure), si sono imposti sul Ventimiglia. La linea verde promossa dai padroni di casa ha avuto la meglio sull'esperienza degli imperiesi, battuti con un perentorio 63-47. Solo un passaggio a vuoto nel terzo quarto ha macchiato la prestazione dei biancorossi, abili a mantenersi sempre in vantaggio - lo scarto minimo fra le due squadre è stato di cinque punti, sempre a favore dei locali - fino alla sirena finale. Nell’ultimo quarto i locali hanno ripreso in mano la partita con decisione, e hanno anche saputo gestire l'andamento del match.

«Contro una squadra di volponi – dice coach Andreas Brignoli – i nostri ragazzi prima hanno dominato, poi anche rischiato ma giocando pallacanestro vera: con tre belle azioni consecutive nel momento decisivo contro la loro difesa a zona, abbiamo portato a casa una vittoria meritata». Dalla società ovadese arrivano note di merito per Prugno, Davide Bulgarelli e Graziano. «Molto bene la tenuta mentale nei momenti decisivi - prosegue Brignoli - a dispetto del fatto che dovremmo essere noi quelli giovani e poco esperti». Martedì 12 novembre, alle 21.00, è in programma la terza sfida casalinga contro la Fortitudo Savona, mentre domenica tornano le giovanili, con gli Under-13 che al mattino affronteranno il Santa Caterina e gli Under-16 in campo a Vado a partire dalle ore 15.00.