1994-2019: Alessandria non dimentica

ALESSANDRIA - Alessandria non dimentica: a 25 anni dalla tragica alluvione del 1994, al monumento ai caduti al Parco Carrà e alla parrocchia di San Michele sono state ricordate le 14 vittime ma anche la forza e il coraggio grazie ai quali una comunità intera ebbe la spinta per rialzarsi. Nel sobborgo, tra l'altro, è stata anche svelata una targa dedicata ai volontari: in migliaia, infatti, nei giorni immediatamente successivi al 6 novembre 1994, accorsero per darci una mano.