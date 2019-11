Distilleria Gualco: porte aperte per la Festa della Grappa

SILVANO D'ORBA - È in programma per domenica la tradizionale giornata di porte aperte alla Distilleria Gualco di Silvano d'Orba. Sarà l'occasione per tutti coloro che vogliano saperne di più sulla grappa, visto che sarà possibile visitare lo stabilimento e conoscere l'azienda da vicino. Durante la giornata si susseguiranno visite guidate, degustazioni e giochi a premi che metteranno alla prova le vostre doti olfattive e di degustazione. La festa si aprirà alle ore 9.30 alla presenza della banda del paese. A seguire è prevista la benedizione del parroco ed il saluto delle autorità.

«Nel corso dell'evento - spiega Giorgio Soldatini, alla guida della società insieme alla sorella Marcella - potrà visitare la cantina d’invecchiamento, vedere, toccare ed annusare le vinacce, vederne dal vivo la distillazione, sentire i profumi delle infusioni utilizzate per la produzione dei liquori e del vermouth». Fino al 10 novembre, inoltre, lo scultore Giorgio Romero esporrà le sue opere all’interno dell’azienda, con l'obiettivo di coniugare un’esperienza storica di artigianato d’eccellenza come quello della distilleria con il mondo delle arti visive dando spazio ad un talento locale.