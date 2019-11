Forza Italia e Dem, due campagne di ascolto nei quartieri

NOVI LIGURE — Sono partite a Novi Ligure due campagne di ascolto nei quartieri della città: la prima organizzata da Forza Italia e la seconda da parte dei Democratici.

Domani, sabato 9 novembre, alle 10.30, sarà la volta Forza Italia, che sarà presente alla sala parrocchiale di viale Pinan Cichero 59. Interverranno Giuseppe Rapisarda (membro del direttivo provinciale Fi), il vicesindaco Diego Accili, la capogruppo azzurra in consiglio comunale Francesca Chessa e il segretario cittadino della Lega Giacomo Perocchio. La settimana scorsa il giro di incontri ha toccato il quartiere G3.

Da lunedì invece toccherà ai dem. L’11 novembre alle 18.00 i consiglieri di opposizione saranno al circolo del quartiere G3. Gli incontri proseguiranno poi nelle settimane successive sempre alle 18.00 di lunedì: 18 novembre presso la sala parrocchiale di viale Pinan Cichero, 2 dicembre al quartiere Lodolino presso l’ex Bamboo Bar e 9 dicembre in zona Pieve presso la sala della parrocchia. «Anche come gruppo di opposizione abbiamo deciso di proseguire gli incontri nei quartieri che già facevamo gli anni scorsi. Oggi più che mai riteniamo fondamentale essere sempre al fianco dei nostri concittadini per confrontarci in modo diretto con loro e fare da portavoce dei problemi che emergono nei diversi quartieri», dicono il capogruppo Simone Tedeschi e l’ex sindaco Rocchino Muliere.