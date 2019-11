Treno fermo in stazione, atti vandalici nella carrozza

VALMADONNA - Si sta delineando la situazione che ha costretto un treno (che viaggiava sulla linea Alessandria - Valenza) a fermarsi alla stazione di Valmadonna. In una carrozza che era stata chiusa dal capotreno qualcuno è salito forse forzando la porta e ha commesso atti vandalici. L’accensione del segnalatore di fumo ha fatto scattare l’allarme con il successivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno ripristinato la situazione. Ora sono sul posto con gli agenti della Polfer per cercare di capire cosa sia accaduto. Al momento non si conoscono altri particolari, l’operazione è ancora in corso. Nessun ferito.

L’intervento verso le 19. Un vetro della carrozza era completamente distrutto mentre un secondo danneggiato.