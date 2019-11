L’Italia dice addio e ringrazia i pompieri Marco, Matteo e Nino

ALESSANDRIA - Ore 10.17 - In centro già tanti alessandrini stanno aspettando il passaggio del corteo funebre.

Ore 10.08 - Il nostro Massimo Brusasco in collegamento da piazza della Libertà.

Ore 10.06 - Il duomo, intanto, è già pieno di gente.

Ore 10 - Al Comando dei Vigili del Fuoco ci si sta preparando per la partenza del corteo funebre. Tanta gente ai bordi della strada.

Ore 9.48 - Già aperta la diretta streaming sul nostro sito. Dalle 10.50 in diretta i funerali di Stato dei tre vigili del fuoco.

Ore 9.18 - L'omaggio di tanti colleghi a Marco, Matteo e Antonino.

Ore 9.09 - In silenzio, al Comando dei Vigili del Fuoco di corso Romita, sta sfilando Alessandria: genitori e figli, nonni e nipoti, classi intere vogliono testimoniare la loro vicinanza al Corpo.

Ore 8.51 - Tanta gente in camera ardente, tra alessandrini e forze dell'ordine. Verso le 8.15 sono arrivati i parenti di Antonino Candido. Da più di mezz'ora la mamma è accanto al figlio per l'ultima volta, seduta vicino al feretro avvolto dal Tricolore, accarezzando la foto e parlando con il figlio. Con lei, la giovane moglie del vigile del fuoco.

Ore 8.49 - Continua l'afflusso di tanti alessandrini alla camera ardente al Comando dei Vigili del Fuoco. In tanti si stringono ai parenti, con una carezza o un abbraccio (in foto, la madre di Antonino Candido).

Ore 8.33 - L'editoriale del direttore, Alberto Marello, sul giornale in edicola oggi

Ore 8.00 - Per le esequie (che saranno trasmesse in diretta tv dalla Rai), arriveranno in mattinata in città anche il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, oltre a vice ministri e sottosegretari e al capo dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Ore 7.47 - Il corteo funebre partirà alle 10 dal Comando in corso Romita, attraverserà la rotonda che porta in via San Giovanni Bosco e poi quella in direzione di via Don Orione. Al primo semaforo, svolterà a destra in spalto Gamondio sino all’incrocio con corso Cento Cannoni, che verrà percorso fino all’immissione sulla destra in via Cavour. In piazza della Libertà, nelle vicinanze della prefettura, i feretri verranno scaricati dagli automezzi dei Vigili del Fuoco e portati a mano fino in Duomo.

Ore 7.30 - E' la giornata della commozione, ad Alessandria. Saranno infatti celebrati oggi i funerali di Stato dei pompieri uccisi nello scoppio di Quargnento. L'Italia intera si stringe attorno ai familiari di Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido e al Corpo dei Vigili del Fuoco. Seguiremo l'intera giornata in tempo reale.