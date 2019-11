Ppg: trattative per “più trasferimenti su Quattordio e sussidi economici”

FELIZZANO - Prosegue la trattativa tra le organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil e il gruppo Ppg Indistries dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento di vernici (per il settore degli elettrodomestici) di Felizzano tra dicembre e l'inizio del nuovo anno, con 42 posti di lavoro a rischio. “Nell'incontro di martedì 5 novembre – spiegano i sindacati – è emersa una nuova apertura da parte dell'azienda, anche se resta ancora tutto da definire con certezza. Anche sulla base delle richieste che abbiamo avanzato noi” . Il dialogo riprenderà nell'incontro già fissato il 15 novembre.

Intanto rispetto ai numeri della prima ora, sul totale dei dipendenti del sito, ci potrebbero essere delle evoluzioni. A parte i tre o quattro lavoratori per i quali ci potrebbero essere percorsi di accompagnamento alla pensione, per tutti gli altri, si era parlato – come comunicato da Roberto Marengo della Cisl – della possibilità di trasferimento di 8 unità allo stabilimento del gruppo Ppg di Quattordio. “Ora l'azienda ha allargato ad altre 5 persone in più su quel sito”.

Ma tra le possibili strade da percorrere c'erano anche i trasferimenti 'fuori città': sei a Milano, uno a Bologna e uno anche in Francia in altre aziende del gruppo. “Sembra – aggiungono i sindacati – che l'azienda proponga dei supporti economici per chi sceglie il trasferimento in un'altra città”. Ed è anche su questa partita, quella economica, che le parti sociali portano avanti le trattative, sperando di “alzare” anche i numeri delle possibili posizioni lavorative in trasferimento nel sito del vicino paese, Quattordio.