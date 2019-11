Alessandro Pestarino è il nuovo segretario dei giovani Pd

OVADA - È Alessandro Pestarino il nuovo segretario dei giovani democratici. Il neoeletto, classe 1994, scrittore, romanziere, sceneggiatore e regista, prende il posto di Elena Marchelli, che lascia un gruppo pronto ad affiancare il suo successore in ogni attività. Dalla scuola di politica alla collaborazione con le feste de l'Unità - oltre alla partecipazione ai vari consigli comunali -, nonché attività di sponsorizzazione del circolo e supporto alle attività della Federazione di Alessandria. Un buon lavoro che ha coinvolto oltre una quindicina di giovani. Il congresso si è svolto presso il circolo PD di Via Roma ad Ovada alla presenza dei tesserati, oltre che di nuovi ingressi giovanili e del segretario del PD Ovada Mario Lottero.

Già con le idee chiare il neo segretario che ha proposto l’organizzazione di una scuola di politica “aperta” anche a chi non è tesserato oltre a ribadire l’importanza del contributo dei Giovani Democratici alla discussione della politica locale. Proprio in questa direzione, si è parlato dei tavoli di lavoro che tanto successo hanno riscontrato dimostrando un buon coinvolgimento oltre ad una partecipazione ai direttivi del circolo PD. Tante idee ed entusiasmo unite all’impegno di coinvolgere nuovi giovani per costruire una squadra ricca di idee anche per la città.