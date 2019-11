Formazione delle matricole, l’Università di Genova premia l’Istituto Madri Pie

OVADA - Arriva dall’Università degli Studi di Genova un importante riconoscimento per l’Istituto “Santa Caterina – Madri Pie" di Ovada. Nel corso della cerimonia di premiazione, in programma martedì mattina alle ore 10.00 presso la sala Scirocco (al terzo piano dei Magazzini del Cotone), la scuola ovadese riceverà premio Iris - acronimo di Indicatore di Rendimento Interfacoltà Studenti, il riconoscimento conferito annualmente dall’Unige alle eccellenze scolastiche del territorio. Nei mesi scorsi i professori universitari hanno potuto tastare e comprovare l’ottima preparazione degli ex maturandi, diventati poi matricole, del centro didattico di via Buffa.

«Per noi è un motivo di orgoglio – dice la preside dell’Istituto Santa Caterina, Luciana Repetto –. Da anni la nostra piccola realtà compete contro le più importanti scuole del capoluogo ligure. Ci rende fieri sapere di essere sempre tra i meglio piazzati in questa speciale classifica». Non è la prima volta che la scuola ovadese si distingue nella graduatoria del riconoscimento, già ricevuto nel 2017, anno dell’ultimo successo, quando vinse sia il Premio Ateneo, che riconosce il rendimento globale di tutte le matricole iscritte alle varie facoltà dell’Ateneo genovese, sia l’Iris per l’area linguistica. «Il merito è degli studenti – conclude la preside Repetto – e dei nostri insegnanti. Dietro a questi risultati positivi ci dev’essere una buona preparazione, non ci s’improvvisa da un giorno all’altro. È un premio al lavoro che viene svolto quotidianamente dai nostri insegnanti in tutte le materie».