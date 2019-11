L'Hsl ospita un Chisola rigenerato da Nisticò

TORTONA - Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria in Coppa Italia sul campo dell'Olmo, e già l'Hsl Derthona scende in campo per affrontare un Chisola che dall'arrivo di Nisticò ha collezionato tre vittorie e due pareggi, l'ultimo domenica in casa con l'Atletico Torino. Assente sicuramente Manasiev perché squalificato, mister Pellegrini sceglierà la formazione fra tutto il resto della rosa tornato a disposizione, con la possibilità per Merlano di partire finalmente titolare dopo l'infortunio. I bianconeri, ancora imbattuti in campionato, non possono concedersi passi falsi perché dietro premono Saluzzo e soprattutto Castellazzo.

I biancoverdi di mister Adamo cercano sul campo dell'Atletico Torino il sesto successo consecutivo sul campo, attendendo nel frattempo i risultati dell'appello presentato per lo 0-3 con squalifica di Benabid relativo alla gara di Canelli: difficile espugnare il sintetico dei gialloblu freschi di ripescaggio in categoria, occhio a Mattia Piana che nonostante sia appena rientrato da due turni di squalifica con l'ammonizione di domenica scorsa è già nuovamente in diffida e domenica prossima ci sarà il big match con l'Hsl Derthona.