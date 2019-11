Plastipol e Cantine Rasore: un sabato in trasferta

OVADA -Molto difficile per la Cantine Rasore Ovada schiodarsi da quella scomodissima ultima posizione in classifica a quota zero punti. La formazione di coach Dogliero è infatti di scena, nel sabato della pallavolo piemontese, sul campo della Blue Torino Volpianese, per tanti esperti della categoria la vera favorita alla vittoria del girone. Ovada, dal canto suo, deve fare i conti con le difficoltà patite nelle prime giornate di campionato. Gli esperimenti messi in atto dalla panchina hanno confermato la sensazione di una squadra che fa fatica a essere efficace su base continuativa in attacco. Per questo il sestetto è cambiato più volte con l'obiettivo di dare maggiore copertura e trovare punti allungando gli scambi. Gioca in trasferta anche la Plastipol Ovada sul campo torinese del Parella. Formazione padrone di casa da tempo espressione di un vivaio di categoria superiore. Anche l'attuale stagione è iniziata al meglio con tre successi. Per Mangini e compagni impegno sicuramente complicato. L'obiettivo è muovere la classifica, confermare le buone impressioni destate finora dai giocatori più giovani.