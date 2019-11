Rota fa saltare il banco a Valenza

VALENZA - Non ha deluso i palati dei molti appassionati e degli addetti ai lavori che hanno risposto 'presente' in massa all'anticipo di oggi del campionato di Promozione fra Valenzana Mado e Asca: l'1-2 finale premia la forza del gruppo di Usai che sopperisce alla differenza di talento con un'unità di squadra invidiabile e con il grande lavoro sporco, poco evidente, ma molto efficace di alcuni giocatori chiave. Per la Valenzana Mado, sesto turno senza vittorie e la consapevolezza che non si possono allenare i risultati ma le prestazioni, e quelle come oggi sono già ad un ottimo livello: un po' di fortuna in più sicuramente gioverebbe al gruppo di Nobili che non vuole snaturare il proprio gioco ma sui campi pesanti finisce per soffrire la fisicità degli avversari.

A decidere la contesa una doppietta di Rota, bravissimo ad andare a segno nei minuti iniziali dei due tempi, poi con una mezz'ora ancora da giocare un fallo a centrocampo costa il secondo giallo a Cirio ed il finale si arroventa: Savino appena entrato dimezza lo svantaggio ed illude i tifosi di casa, ma i tentativi di pareggiare sbattono contro un Figini superlativo o finiscono alti sulla traversa ed al fischio finale arriva la quarta vittoria consecutiva per l'Asca.

VALENZANA MADO-ASCA 1-2

MARCATORI: pt 12’ Rota; st 7’ Rota, 26’ Savino.

VALENZANA: Capra; Battista, Casalone, Gigante, Onomoni; Dinica, Mazzucco, Conti (9’ st Bennardo F.); Boscaro, Dispenza (13’ st Bennardo D.), Fassina (18’ st Savino). A disp. Gjyli, Negri, Tagnesi, Meda, Lenti. All. Nobili

ASCA: Figini; Ottria, Mirone, Deambrosis, Vicario; Borromeo, Monaco (41’ st Cazzulo), Cirio; El Amraoui Y. (37’ st Rossi), Rota (23’ st Cairo), El Amraoui E. A disp. Navedoro, Cartasegna, Ravera, Giannicola, Ulderici. All. Usai

ARBITRO: Chieppa di Biella

NOTE: Espulso Cirio (21’ st) per doppia ammonizione. Angoli 2-2. Recupero pt 0’, st 3’.