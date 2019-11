Tre reti al Renate, Alessandria fa il bis

Dopo la prima in casa, la Berretti dell'Alessandria si sblocca anche in trasferta. Tutto nella ripresa, 3-1 per i ragazzi di Fabio Rebuffi, che con il Renate faticano un po' nella prima frazione, non spettacolare, da una parte e dall'altra, con poche occasioni e poche emozioni.

Dopo l'intervallo la partita cambia, "siamo cresciuti molto, anche in personalità", sottolinea l'allenatore. Sblocca Poppa al 5', ancora lui l'autore del raddoppio tre minuti dopo. "Un micidiale uno - due, meritato, anche per la determinazione dei ragazzi, che così hanno preso il controllo del gioco, gestendo bene il doppio vantaggio". Al 37', però, i brianzoli accorciano, con Nespoli, "ma questa volta siamo stati bravi anche a non farci prendere dalla paura di essere agganciati. Anzi, con lucidità e determinazione, al 3' di recupero abbiamo messo il sigillo sulla vittoria, con Imbergamo. Il successo sulla Pro ci ha ridato convinzione - insiste Rebuffi - e siamo riusciti anche a metabolizzare una prestazione negativa nell'amichevole con la Sampdoria".

RENATE - ALESSANDRIA 1-3

Marcatori: st 5' e 8' Poppa, 48' Imbergamo

Alessandria: Marietta; Comoreanu, Macchioni, Clerici, Di Carlo, Marchesi, Ghiozzi (28'st Vilardi), Filip (35'st Andriolo), Bertuca (37'pt Imbergamo), Poppa (35'st Facelli), Gaetano. All.: Rebuffi