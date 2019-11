Derthona, decide Russo. Con una rete stupenda

TORTONA - “Abbiamo vinto una gara complicatissima, contro la squadra che probabilmente ci ha messo più in difficoltà rispetto a tutte le altre. Questi tre punti valgono doppio”.

Esulta Luca Sacco, ds del Derthona, che commenta con queste parole il successo della sua squadra, capace di regolare di misura un cliente scomodo quale è il Chisola. 1-0 il finale per la capolista di Luca Pellegrini, che mantiene i tre punti di vantaggio sul Saluzzo, capace di vincere 3-0 a Moretta.

Decide Gigi Russo, che al minuto 41 del primo tempo realizza una rete da cineteca, con un colpo di testa in tuffo a indirizzare la palla sul palo più lontano.

“Nella ripresa – continua Sacco – abbiamo sofferto per dieci, quindici minuti, ma Teti è sempre stato attento”. Spoto e Russo, in contropiede, sfiorano il raddoppio, mentre l'ultima chance è per i torinesi, che non trovano la deviazione vincente al termine di un'azione insistita. Il Derthona ringrazia e festeggia.



Derthona – Chisola 1-0

Reti: pt 41' Russo

Derthona: Teti, Mazzaro, Ventre, Mazzocca, Magnè, Pagano, Rizzo (8' st Fiore), Soumah, Spoto (39' st Merlano), Russo (48' st Mazzola), Bardone (26' st Calogero). All.: Pellegrini

Chisola: Marcaccini, Dagasso (35' st Garcetti), G. Cristiano, Russo (9' st De Mitri), De Grassi, Vernero, Tuninetti, A. Bellino, Germinario, Capocelli, M. Chirulli. All.: Nisticò

Arbitro: Muntuletto di Cuneo

Note: ammoniti Bardone, Soumah e Tuninetti