Grigi fermati sul pari a Busto

BUSTO ARSIZIO - Finisce a reti bianche la trasferta dell'Alessandria sul campo della Pro Patria: ci hanno provato, i grigi, specialmente nel finale di partita, ma un po' d'imprecisione e una gran parata di Tornaghi hanno negato il gol-vittoria.

La cronaca: il primo brivido è di marca grigia, perché è il minuto numero 8 quando, su cross da corner, Suljic serve Prestia, il cui colpo di testa viene parato d'istinto da Tornaghi.

Al 12', invece, è Valentini chiamato alla respinta su conclusione di Kolaj, mentre un minuto più tardi la girata di Eusepi su cross di Chiarello sfila sul fondo.

Tremano i grigi, al 18', per una botta di Pedone due passi dentro l'area di rigore, ma la palla finisce alta, poi al 26' è Arrighini a provarci, ma un difensore devia in angolo.

Nella ripresa, subito un'occasione per Arrighini, lanciato in profondità da Suljic, ma la conclusione sul secondo palo esce di poco. Pochi giri di lancette più tardi - al 51' - è Valentini a sventare su Kolaj.

E' comunque un secondo tempo con poche emozioni, tanto che - dopo una girandola di cambi - per arrivare a un'altra occasione degna di nota bisogna attendere l'83', ma è di quelle clamorose: Cambiaso dentro per Arrighini, che sottomisura riesce a toccare e Tornaghi deve superarsi per la deviazione decisiva.

Ancora Alessandria pericolosa all'87': corner di Castellano per la testa di Cosenza, palla per Arrighini, deviazione alta. Stessa sorte al 90': punizione di Castellano e testa di Dossena, con la sfera che sorvola la traversa della Pro.

Pro Patria – Alessandria 0-0

Pro Patria (3-5-2): Tornaghi; Battistini, Lombardoni, Boffelli; Colombo (37'st Palesi), Brignoli (18'st Masetti), Fietta (30' Bertoni), Pedone (19'st Spizzichino), Galli; Mastroianni, Kolaj (18'st Defendi). A disp: Mangano, Marcone, Molnar, Le Noci, Parker, Molinari, Ferri. All.: Javorcic

Alessandria (3-5-2): Valentini; Sciacca, Cosenza, Prestia (10'pt Dossena); Cambiaso, Chiarello (20'st Gerace), Suljic (26'st Gilli), Castellano, Celia (20'st Cleur); Eusepi, Arrighini. A disp: Crisanto, Ponzio, Akammadu, Sartore, Gjura, Pandolfi, M'Hamsi. All.: Scazzola

Arbitro: Galipò di Firenze

Assistenti: Del Santo Spataru di Siena e Toce di Firenze

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spettatori: 800 circa Ammoniti: Suljic, Battistini per gioco falloso Angoli: 8-1 per l'Alessandria Recupero: pt 1', st 4'. Prima dell'inizio il capitano della Pro Patria Colombo ha deposto un mazzo di fiori davanti allo striscione che ricorda Andrea Cecotti, giocatori di Grigi e Bustocchi, morto 30 anni fa