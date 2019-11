La Familiare travolgente, Nuova Boccia stop

Davanti al pubblico di casa La Familiare è praticamente perfetta nella seconda giornata di Promozione: 18-4 su Forti e Sani, che parte bene, vincendo la prova di apertura, ma poi diventa il bersaglio della voglia di vincere degli alessandrini.

Disco rosso per Ferraris - Ressia (6-9), subito il pareggio della terna Kevin Montaldi - Borsari - Prando (8-6), padroni di casa avanti con Gatti nell'individuale (11-7) e con la coppia Piccardo - Pasquin (11-7). Guido cede nel progressivo (33-44), poi l'allungo con i due tiri di precisione, Montaldi (13-12) e Ferraris (25-13).Ormai è un monologo, Ressia si impone nel secondo individuale (11-0), la coppia Ferraris - Pasquin la spunta in volata (11-9), per Piccardo - Davide Montaldi affermazione più netta (11-3). Completa il dominio la terna Kevin Montaldi - Gatti - Prando (10-7).

Non riesce il bis alla Nuova Boccia in casa del Veloce Club Pinerolo, che si impone 14-8. Per gli ospiti i successi della terna Rosso - Torta - Saini (11-10), di Pavan nel primo individuale, (11-7), di Rosso nel tiro progressivo (40-29), di Fossati nel secondo individuale (11-10) per il momentaneo 8-8, prima di cedere le ultime tre prove, due a coppie e la terna, anche nettamente.

Sugli altri campi del girone A Aostana - Marene 16-6, Enviese - Centallese 8-14. In classifica Centallese con 4 punti, Nuova Boccia, Marene, Forti e Sani, La Familiare, Veloce Club e Aostana con 2, Enviese con 0