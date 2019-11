Scontro frontale a Masio, muore un 25enne

MASIO - Tragedia a Masio nei pressi del cimitero. In seguito a un incidente stradale avvenuto alle 11.40 è morto un ragazzo di 25 anni. Si tratta di uno scontro frontale. Nell'impatto sono rimaste ferite altre tre persone che, in codice giallo, sono state trasportate all'ospedale civile di Alessandria. Un quinto coinvolto è rimasto ferito in modo non grave.

Seguono aggiornamenti.