Trionfo rossoblù nel derby

Il derby della provincia si colora di rossoblù. Vince la Novipiù che domina Tortona per tutti i 40’ come non era mai accaduto in passato (81-60 il finale). Casale centra la sesta vittoria consecutiva e si conferma in vetta alla classifica del campionato. Tortona perde la terza partita nelle ultime quattro (e il terzo derby) e deve interrogarsi su come uscire da questa difficile situazione. Prima della gara, in un PalaFerraris gremito, toccante minuto di silenzio dedicato ai tre vigili del fuoco morti a Quargnento.

Foto Enzo Conti