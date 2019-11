Una festa che piace. E che sa unire nei momenti difficili

ALESSANDRIA - Per le vie del centro, nel weekend, tantissima gente per la Fiera di San Baudolino: in mostra i tesori delle nostre terre, a cominciare da tartufi e funghi, mentre ha avuto grande successo il convegno organizzato dall’Università del Piemonte Orientale e dedicato alla farina. Nel cortile della Camera di Commercio, invece, un applauso scrosciante ha ricordato Marco Triches, Matteo Gastaldo e Antonino Candido, i vigili del fuoco uccisi nella tragedia di Quargnento.

Foto Mattia Lavezzi