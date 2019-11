Gatti divini sabato al Castello

CASALE - Il Mummy Project (www.mummyproject.it), centro ricerche e sviluppo progetti di ricerca sulle mummie, ha ideato un evento per raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Non Solo Gatti di Casale Monferrato che con grande amore si prende cura dei gatti abbandonati. L'appuntamento è per sabato 16 novembre nell'ex Cappella del Castello di Casale, dalle 16 alle 20.30.

Alle 16 Laboratorio didattico-creativo per bambine e bambini incentrato sul gatto nell’Antico Egitto, quale manifestazione di divinità e quale animale domestico, con attività manuale per realizzare piccole statuette di gatto, decorazioni natalizie a tema egizio e finte mummie di gatto. Alle 18 Conferenza aperta al pubblico sul gatto nell’Antico Egitto con intervento di Sabina Malgora (ricercatrice di fama internazionale, curatrice della Collezione Egizia del Castello del Buonconsiglio di Trento, dell’Università di Pavia e del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia) e Cinzia Oliva (restauratrice di fama internazionale di tessuti antichi e mummie, docente al Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università di Torino, responsabile del restauro delle mummie del Museo Egizio di Torino). Seguirà aperitivo per i partecipanti.