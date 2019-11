Casa di Carità: ancora posti per i corsi principali

OVADA - Saranno i corsi di Manutentore Meccatronico e Operatore specializzato dell'ospitalità turistica i primi a partire del nuovo ciclo della Casa di Carità "Arti e Mestieri" di Ovada. La presentazione ufficiale dell'offerta è andata in scena nel centro di formazione di via Gramsci sabato scorso. Forte radicamento del territorio, collaborazione costante con le aziende per stage e sessioni pratiche, la ricerca di nuove opportunità da offrire a giovani e adulti in cerca di lavoro. Questo il panorama delineato nel corso della giornata. "C'è ancora qualche posto per questi corsi - ha chiarito la direttrice, Raffaella Pastorino - Un corso è un'opportunità di arricchirsi e di avviare un percorso concreto verso il lavoro". Dimostrazione concreta la consegna degli attestati a chi ha terminato il ciclo nella primavera scorsa, esempi importanti di collocazione all'interno delle imprese del territorio.

Pezzo più ampio su "l'ovadese" in edicola da giovedì 14 novembre