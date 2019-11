L'acrobata del Cirque du Soleil accende il Natale all'Outlet

SERRAVALLE SCRIVIA — Sabato 16 novembre all’Outlet di Serravalle Scrivia darà ufficialmente il via al periodo più scintillante dell’anno con l’accensione degli alberi di Natale e delle luci decorative.

Gli alberi di Natale in realtà saranno due. Il primo, un albero di oltre 30 metri che abbellirà la piazza principale, “nasconderà” alcune sorprese per i visitatori: all’interno sarà possibile scoprire la casa di Babbo Natale, un luogo accogliente dove grandi e piccini condivideranno i segreti di Santa Claus e dei suoi simpatici aiutanti. L’esperienza sarà immersiva e travolgente grazie a un perfetto mix di reale e virtuale che da Serravalle porterà fino al Polo Nord. Santa Claus accoglierà i visitatori dell’Outlet per presentare la propria casa durante tutti i weekend di novembre e dicembre. Il secondo, sarà alto più di 12 metri e situato nella piazzetta aldilà del ponte.

In occasione dell’accensione, sabato 16 novembre alle 17.30 in piazza dei Portici, tutti i visitatori potranno assistere alla straordinaria performance di Erika Lemay, artista acrobata creatrice del movimento “Phisycal Poetry” che si è distinta sulla scena internazionale grazie ai suoi contributi con il Cirque du Soleil. Con un emozionante spettacolo, l’artista farà brillare il Natale a Serravalle.

Lo sfavillio delle luci illuminerà l’attesissimo Black Friday del centro commerciale McArthurGlen previsto per un intero weekend da venerdì 29 novembre fino a lunedì 2 dicembre, l’occasione perfetta per dare inizio allo shopping natalizio con promozioni fino al 70 per cento.