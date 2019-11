Nicola Roggero presenta il suo ultimo libro alla Canottieri

CASALE - Chiunque ami il calcio e vada ad assistere a una partita di Premier League in Inghilterra resta senza fiato. Perché lì il gioco più bello del mondo è ancor più bello: è il campionato più ricco, gli stadi sono i più spettacolari, le squadre sono al massimo livello. Ma non solo: perché quei luoghi ormai mitici – da Stamford Bridge a Wembley, da Old Trafford a Highbury – preservano una tradizione unica di vittorie e campioni, ma anche il segreto di un rapporto diretto con il pubblico che non esiste altrove.

Per tutti gli appassionati italiani che da anni seguono il football britannico in tv (in passato sulla televisione svizzera e Tele+, oggi su Sky Sport), Nicola Roggero - nato a Casale Monferrato - racconta per la prima volta tutta l’epopea di questo fenomeno, dal lontano 1888 quando il gentiluomo William McGregor diede origine al primo campionato inglese per arrivare alla finale della Champions League 2019 in cui, sbaragliate le altre rivali del resto d’Europa, si sono fronteggiate Liverpool e Tottenham. L’ultima fatica letteraria del giornalista casalese, edita da Rizzoli, si intitola ‘Premier League – Il racconto epico del calcio più entusiasmante di tutti i tempi’.

Giovedì 14 novembre, a partire dalle ore 19, Roggero sarà ospite dell’incontro provocatoriamente intitolato ‘God Save Premier League’, nella sede sociale della Canottieri Casale. Insieme a lui, come in uno dei salotti ‘Premier Show’ su Sky Sport, nel ruolo di moderatrice, uno dei volti noti dell’emittente con sede a Rogoredo, la giornalista e conduttrice Federica Lodi. Un’altra presentazione nel club di Viale Lungo Gramsci (ingresso libero) realizzata in collaborazione con Libreria Coppo e Rizzoli.