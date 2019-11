Stat si accorda con Silver

CASALE - La Silver Viaggi di Casale Monferrato collaborerà con il Gruppo Stat per una partnership improntata allo sviluppo tecnologico e commerciale e finalizzata a migliorare e aumentare la capacità di servire la propria clientela in maniera sempre più performante.

L’accordo di collaborazione tra le due aziende,finalizzato proprio alla reciproca crescita commerciale ed economica, è stato siglato sabato scorso nella sede del Gruppo Stat di Casale da Silvia Andrighetto e Erika Fabbrini titolari dell’Agenzia e da Paolo Pia Ad Gruppo Stat.

Il nome Silver Viaggi, deriva proprio dall’acronimo di Silvia ed Erika, titolari dell’agenzia da loro fondata 8 anni fa in via Sobrero. Dal 1 dicembre continueranno ad operare con ancora più passione ed entusiasmo negli spazi storici del Gruppo Stat in via Roma.