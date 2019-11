“La pausa caffè”: a teatro l'ufficio postale dove capita di tutto

ALESSANDRIA - Domenica 17 novembre alle 17 al Teatro Parvum di via Mazzini 85, la Compagnia Teatrale Fubinese proporrà la commedia La pausa caffè di Massimo Brusasco che la interpreta con Maurizio Ferrari, Doriana Bellinaso, Cesare Langosco, Flavia Bigotti, Franco Mordiglia, Paolo Tafuri, Claudia Capra, Gian Pietro Brusasco e Massimo Bosia. Protagonisti impiegati non certo irreprensibili, in un ufficio postale in cui, nel giorno della visita ministeriale, fa irruzione un aspirante suicida.

Ingresso a offerta con incasso a favore della Sie (Solidarietà internazionale emergenze), una onlus alessandrina che sostiene molte famiglie in Bosnia; per alcune di esse, grazie agli introiti della commedia, sarà acquistata legna, fondamentale per trascorrere l'inverno al caldo, in una zona dove la temperatura scende fino a 25 sotto zero.