Casale domani su Italia Uno

CASALE - Domani, sabato, Casale protagonista sugli schermi di Italia 1 alle 13.40 con la trasmissione Drive Up. Nella rubrica "Cartoline Drive Up" in città è stata provata la Peugeot 208 Gt Line.

Le riprese sono state effettuate nei giorni scorsi tra paesaggi e scorci suggestivi della Capitale del Monferrato.