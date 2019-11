Le Cantine Volpi ospitano il Derthona Basket

TORTONA - "Un incontro fra due grandi realtà, perché anche noi ogni giorno dobbiamo misurarci con l'Italia, con l'Europa, con il mondo." Queste le parole con cui Carlo Volpi ha introdotto la presentazione del prossimo doppio turno casalingo del Derthona Basket ospitato dalle cantine omonime; il padrone di casa ha affascinato tutti i presenti con un racconto sulla storia della produzione recente dell'azienda passando dalla valutazione altissima della barbera superiore secondo un famoso degustatore statunitense alla siccità ed ai caprioli che hanno purtroppo ridotto la quantità di uva nella vendemmia di quest'anno.

Tornando al basket, l'intervento di coach Ramondino ha posto l'accento sul "Dover pensare partita per partita, cercando di mettere i ragazzi in condizione di giocarsi nel migliore dei modi l'incontro di domenica, per poi rivolgere l'attenzione alla sfida infrasettimanale: Capo D'Orlando è una squadra che può contare su due statunitensi di grande valore e sarà necessario il miglior Derthona per venirne a capo."

"Hanno una squadra che anche fra gli italiani presenta giocatori di grande fisicità e il nostro compito sarà cercare di limitare quell'energia - gli fa eco Matteo Formenti - pensiamo prima alla gara con Capo D'Orlando e poi valuteremo quello che succede: è una settimana con tre partite, molto dispendiosa dal punto di vista delle energie ma che può definire i nostri obiettivi futuri."