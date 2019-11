“L’infinito”: il nuovo album di Vecchioni diventa tour live

ALESSANDRIA - A distanza di cinque anni dall’ultimo lavoro discografico esce L’infinito, il nuovo album di Roberto Vecchioni. Il lavoro racchiude 12 brani inediti e il ritorno sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Roberto Vecchioni nel singolo Ti insegnerò a volare, ispirato ad Alex Zanardi. L’infinito sbarca a teatro per un tour nazionale nei teatri più importanti e sabato 16 novembre alle 21 fa tappa al Teatro Alessandrino di via Verdi.

Due padri della canzone d’autore si rivolgono alle nuove generazioni invitandole a sfidare l’impossibile. La storia del campione è la metafora della “passione per la vita che è più forte del destino”. “Questo brano - racconta Vecchioni - si specchia direttamente in quella che è stata chiamata la “canzone d’autore” e che non c’è, non esiste più dagli anni ’70. In realtà l’intero disco è immerso in quell’atmosfera perché là è nato e successo tutto. Là tutto è stato come doveva essere, cioè immaginato, scritto e cantato alla luce della cultura, semplice ed elementare oppure sottile e sofisticata, ma comunque cultura”.

L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione, Lucio Fabbri (produzione artistica): pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica, Massimo Germini: chitarra classica e acustica, chitarra 12 corde, mandolino, bouzouki, ukulele, liuto cantabile, Marco Mangelli: basso fretless e Roberto Gualdi: batteria e percussioni.

Il cantautore Paolo Simoni si esibirà come opening act al concerto e presenterà per la prima volta dal vivo alcuni brani inediti del suo disco di prossima uscita.

Il concerto di Roberto Vecchioni sostiene il progetto “Prendiamoci di petto” per la prevenzione del tumore al seno dell’Associazione Italiana Donne Medico.

Info e biglietteria:

Gruppo Anteprima Tel. 0131 250600 - piazza Garibaldi 40