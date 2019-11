Perù, quindici viaggiatori alla scoperta del paese degli Inca

POZZOLO FORMIGARO — Una serata dedicata alla scoperta del Perù, paese sudamericano con una varietà di attrazioni e paesaggi unici. Questa sera, venerdì 15 novembre alle 21.00, l’ex Asilo Raggio di Pozzolo Formigaro in vicolo Palestro, ospiterà un incontro organizzato dall’associazione “La Frascheta”.

L’appuntamento offrirà l’occasione a 15 viaggiatori novesi e pozzolesi di poter raccontare la loro esperienza vissuta lo scorso anno nel paese sudamericano dove le tradizioni del popolo Inca sono ancora presenti in molti aspetti della vita quotidiana. Animatore del viaggio e guida del gruppo è Roberto Pinto, che da anni con grande passione e molto impegno si dedica alla realizzazione di percorsi alla scoperta di paesi e popoli ai quattro angoli della Terra.

«Mi piace andare a conoscere da vicino territori e culture di ogni popolo, cercando di costruire itinerari che non siano legati al turismo classico, ma che possano metterci in contatto con la vita reale – dice – In questa avventura siamo partiti da una tappa in Brasile, per tuffarci poi nelle cascate dell’Iguazù e poi approdare ad Arequipa in Perù. Da qui il viaggio, svoltosi con ogni mezzo di trasporto, ci ha portati al Canyon dei condor, al lago Titicaca, alle montagne arcobaleno, per arrivare a Machu Picchu, la città perduta degli Inca a oltre quattromila metri di altitudine. È stata un’esperienza davvero indimenticabile, che racconteremo venerdì prossimo, con l’ausilio dei filmati che abbiamo fatto».