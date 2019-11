Storia e teatro per la Settimana della Cultura

PASTURANA — Torna l’appuntamento con la Settimana della cultura a Pasturana, evento organizzato dal Comune in collaborazione con la pro loco, e che si svolge annualmente dal 2003, anno di inaugurazione della Sala Europa, presso il municipio, in via Roma 1. Gli eventi quest’anno si terranno fino a venerdì 22 novembre, ma in realtà hanno già preso il via con la mostra "Pasturana 1799. Qui ormai tutto è perduto", dedicata al 220esimo anniversario della Battaglia di Novi. In esposizione documenti, immagini, cimeli, divise autentiche.

Stasera, venerdì 15 alle 21.00 si entra nel vivo dell’evento con la serata prettamente teatrale a cura di Officine Gorilla e Teatro della Juta. «Uno spettacolo che è un mix di commedie, da qui il titolo “Jukebox Teatrale”», spiega il sindaco Massimo Subbrero. Mercoledì 20.00 alle 18.30 un incontro incentrato sulla storia novese, a cura di Lorenzo Robbiano. Conduce il giornalista Maurizio Iappini. Venerdì 22 alle 21.00 appuntamento dedicato ai bambini con lo spettacolo teatrale “Il Principe Perfetto”.