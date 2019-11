La Repubblica d'Europa mercoledì al Labirinto

CASALE - Il gruppo di lavoro “Casale, Europa” propone, come secondo appuntamento dopo quello tenutosi ad aprile in vista delle elezioni europee di maggio, la presentazione del libro “La Repubblica d’Europa” (Isagor, Add Editore, 2019) il 20 novembre alle ore 18 alla Libreria Labirinto di Casale Monferrato.

Nel libro gli autori affermano come sia necessario affrontare in maniera radicale la questione dell’Unione Europea, così da inaugurare una nuova strada per garantire ad essa e ai suoi cittadini uno spazio di diritti condivisi, di sviluppo sostenibile e di capacità di accoglienza dei nuovi flussi migratori del mondo.

All’evento parteciperanno Davide Mattiello e Anna Mastromarino del collettivo “Isagor”, autori del libro che ci consentiranno di immaginare l’Europa del domani con occhi diversi.