Marengo: due giorni di dibattiti e confronti

ALESSANDRIA - Come valorizzare Marengo, un sito che costituisce una straordinaria risorsa per il territorio: è questo lo scopo delle due giornate che si terranno sabato e domenica nell’Auditorium Marengo di via Delavo con il titolo Guardiamo avanti. L’iniziativa si svolge sotto l’egida dell’Unione Giornalisti e Comunicatori Europei con l’appoggio di Comune e Provincia.

Dalla valorizzazione di un patrimonio storico al Cortile dei prodotti, dalla logistica al turismo: tanti saranno gli argomenti sviluppati. Verranno anche presentati tre libri, alle presenza degli autori: Figli virtuali di Annalisa D’Errico, giornalista dell’Unioncamere, Ad alta voce del tenore Enrico Iviglia e I Granata del giornalista Marco Margrita. È previsto un momento musicale finale con il Gruppo dell’Incanto mentre sarà possibile per tutte le due giornate visitare il Marengo Museum, grazie a Costruire Insieme. Le giornate saranno coordinate da Efrem Bovo.

Sabato gli incontri si terranno alle 10 e alle 19, domenica dalle 11 fino a dopo le 19. I lavori saranno intervallati dalle pause con i tris gastronomici organizzati da Marengo Gourmand e l’assaggio di tipicità locale che esprimono le ricchezze di un territorio tutto da scoprire. Curioso e intrigante il collegamento con il mondo dell’acquavite di fama napoleonica, fino ai brandy, a cura di Anag e Antica Distilleria Mazzetti d’Altavilla.