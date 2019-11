Mercatini, concerti e burraco per il weekend novese

NOVI LIGURE — Curiosare fra negozi e bancarelle in centro città, andare a teatro, giocare a burraco per solidarietà o ascoltare un divertente concerto. Sono solo alcune delle attività che sarà possibile fare nel fine settimana a Novi e nei paesi limitrofi.

Il gran mercato del piccolo antiquariato tornerà a ravvivare il sabato di Novi Ligure. Sabato 16 Novantico proporrà per le vie del centro storico merce varia e di qualità, dagli arredi per la casa ai dischi musicali, passando per libri e oggetti da collezione. Una giornata da dedicare anche allo shopping fra i negozi che proporranno sconti e varie iniziative.

Sabato 16 novembre, alle ore 21.00, la Collegiata di Novi Ligure sarà la cornice del concerto per i dieci anni dell’associazione Iris, costituita da volontari che si occupano di fornire sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie. Si esibiranno il Saint John Gospel Choir, l’Asam Chorus di Stazzano e il coro Iris. Ingresso libero.

Domenica 17 novembre torneo di burraco a Pozzolo Formigaro. Lo organizza l’associazione Pozzolo D’Argento dalle 14.30 nelle cantine del castello a sostegno dell’Avo (Associazione volontari ospedalieri) e della pro loco di Pozzolo. Info: cell. 339 7132884.

“Il Piccolo Principe e io” è lo spettacolo che unirà magia e semplici verità e che l’attrice Federica Sassaroli interpreterà domenica 17 novembre, dalle 16.00, al teatro Giacometti di Novi Ligure. In questa versione si entra in teatro e il sipario è spalancato, il palco è spoglio, senza scenografia: i nostri occhi vedono solo buio e vuoto, in apparenza. Ma ecco materializzato il messaggio che Antoine De Saint-Exupèry ha dato nel suo libro senza tempo: «l’essenziale è invisibile agli occhi». Le musiche dello spettacolo sono di Matteo Calabrò; movimenti scenici di Marta Molinari; disegni di Eliana e Francesca Gifra. Ingresso gratuito.