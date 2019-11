Novi Ligure: spacciatore arrestato dai Carabinieri

NOVI LIGURE - I Carabinieri dell'Aliquota Operativa di Novi Ligure hanno arrestato il quarantatreenne marocchino Bouabid Ez Zohayry, sorpreso in flagranza con stupefacenti destinati allo spaccio.

I Militari dell'Arma avevano rilevato un viavai di persone a casa dell’uomo, già noto come spacciatore e denunciato in passato per lo stesso reato. Per questo lo hanno osservato e seguito per un po’ di tempo, fino a quando, notate delle circostanze sospette, lo hanno fermato.

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 305 euro in contanti, in relazione ai quali non ha saputo fornire alcuna plausibile giustificazione, e di otto involucri di cellophane trasparente contenenti cocaina, del peso complessivo di oltre cinque grammi, un bilancino di precisione e due carte di credito utilizzate dallo stesso per fare uso di sostanze stupefacenti.

Il marocchino è stato tradotto presso la casa circondariale di Alessandria su disposizione della Procura della Repubblica di Alessandria per la convalida dell’arresto.